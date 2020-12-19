В Ковровском районе появился музей старорусского быта

В Ковровском районе в селе Крутово открылся музей старорусского быта. Удивительный ретросклад «Сельский дворик» Дмитрия Тимошенкова и его семьи.

- Работа над экспозицией велась в течение долгих 5 лет. Все это трудно собиралось, мы ездили даже в небольшие экспедиции. Обидно, что многие не ценят дорогие для нас вещи, выбрасывают или сжигают. А ведь это наша история, и если мы не сохраним предметы старорусского быта сейчас, то современное поколение, даже не узнает, что такое было на нашей земле, цитирует создателя музея администрация Ковровского района.

Экспозиция по большей части располагается на свежем воздухе под навесом. Но есть и еще два помещение – старинная горница, с раритетной кроватью, напольными дорожками из воспоминаний нашего детства и ретрокомната, в которой собрались экспонаты советского времени. Здесь и старинное радио, магнитофон, часы и будильники, раритетные лампы и телефоны. И у каждого предмета своя уникальная, и не похожая на другие, история.

В будущем семья Дмитрия Тимошенкова хочет организовать музей русской деревни. Он будет расположен в деревне Мартемьяново Ковровского района.