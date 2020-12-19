Жители Владимирской области смогут присоединиться к Всероссийскому диктанту по общественному здоровью

Диктант проводит Министерство здравоохранения РФ. Его цель – информирование о профилактике основных неинфекционных заболеваний, а также продвижение здорового образа жизни.

Диктант состоится с 00.00 21 декабря до 23.00 24 декабря на онлайн-платформе publichealth.ru. Он включает 50 вопросов, на которые нужно ответить в течение часа.

По результатам будет проведен индивидуальный разбор ошибок каждого участника, выданы сертификаты, на адреса электронной почты организаторы направят рекомендации по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы I, II и III степени.