Владимирцев просят погулять с бездомными собаками из приюта

20 декабря состоятся выгулы собак в приюте "Валента" (ул. 16 лет Октября д. 1а).

Всех желающих помочь просят не трогать и не брать собак без участия организатора выгула или работников приюта.

По возможности нужно взять с собой поводок. Дети с 10 до 15-ти лет могут приходить только с родителями. Дети до 10 лет к выгулу не допускаются в целях безопасности. Дети с 15 до 18 лет должны принести записку от родителей и свой паспорт.

По вопросам выгула в это воскресенье нужно обращаться по телефонам: 89049596869 - Ира Бакланова (если собирайтесь прийти к 9.30) и 8-919-028-65-38 Наталья Куренкова (если придете на прогулку к 16 часам).

Маски на лице обязательны!