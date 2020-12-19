В ДТП в Петушинском районе спасатели освобождали пострадавшего из машины

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

19 декабря около часа дня в Петушинском районе на 112 километре трассы М-7 у деревни Старые Омутищи произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. Пострало несколько человек.

На место сразу же прибыли подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД

- Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего привлекалось 20 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек личного состава, 1 единица техники, - рассказали в областном управлении МЧС.

Похожее ДТП произошло в этот же день и в Коврове. На ул. Дегтярева у д.54 столкнулись две машины. Спасателям также пришлось вызволять пострадавшего из автомобиля. Всего привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава, 1 единица техники.