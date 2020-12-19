Житель Мурома украл у знакомого почти 4 миллиона рублей

В полицию Мурома обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что из его квартиры пропали более 3,9 миллиона рублей, полученные от проданной недвижимости.

Он обнаружил пропажу еще 10 декабря. Накануне у него в гостях был приятель, с которым они познакомились недавно в одном из городских кафе. Ни фамилии, ни адреса своего гостя мужчина назвать не смог, но описал его приметы.

- Оперативники показали мужчине несколько фотографий людей, которые уже привлекались к уголовной ответственности. На одном из снимков мужчина узнал своего гостя, - сообщили в областном УМВД. - В этот же день оперативники задержали подозреваемого, 43-летнего местного жителя.

Он пояснил, что, находясь в квартире нового знакомого, уснул на диване, в котором обнаружил сложенные в пакет деньги. После этого он забрал пакет и ушел.

1,5 млн рублей полицейские обнаружили во время обыска в квартире. Местонахождение оставшейся суммы устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он может получить до 10 лет тюрьмы.