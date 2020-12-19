На площади у администрации Владимирской области установили 18-метровую новогоднюю ёлку

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У здания областной администрации установили 18-метровую новогоднюю елку. Главный символ Нового года привезли из села Шихобалово Юрьев-Польского района. Эта ель росла на землях сельхозназначения. И по уверениям областных властей на приобретение этой новогодней ели средства областного бюджета, как и в два предыдущих года, не выделялись.

Пока ель возле здания областной администрации стоит не украшенная. Как обещают в "белом доме", новогодние шары и гирлянды украсят дерево уже 20 декабря. Пока же рабочие лишь укрепили елку, погрузив ее в специальное углубление в асфальте.

Это последняя новогодняя елка во Владимире из традиционных, которые устанавливают к Новому году. До этого символ нового года появился на Соборной площади, возле областной филармонии, а также на площади Победы.