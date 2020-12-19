В Гусь-Хрустальном районе появилась еще одна модельная библиотека

фото АВО

18 декабря в поселке Красное Эхо торжественно открыли новую модельную библиотеку, созданную благодаря нацпроекту «Культура».

- Открытие модельных библиотек во Владимирской области – это последовательная и важная работа. В регионе создано уже 7 модельных библиотек, в 2021 году откроются еще три – в Александрове, Муроме и Петушках, - рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Стоимость составила почти 5,75 млн рублей, из которых 5 млн – средства федерального бюджета. На эти деньги сделан текущий ремонт помещений, приобретена орг- и компьютерная техника, мебель. Конечно, обновлен и пополнен книжный фонд.

Дизайн в стиле Лофт призван привлечь в библиотеку молодежь. Разноплановые зоны рассчитаны на все возрасты и вкусы. Для самых маленьких читателей оборудован уголок «Книжная карусель», где ребята могут не только почитать книги, но и поиграть в настольные игры или позаниматься творчеством. Велик выбор локаций для чтения – группой или в полном одиночестве (эта зона называется «Наедине с книгой»). В специальной IT-зоне обеспечен доступ к цифровым ресурсам: национальной электронной библиотеке, удаленной базе данных ЛитРес.

В библиотеке можно проводить концерты, мастер-классы, учебные занятия, конференции.