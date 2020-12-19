В пожарной части Коврова можно увидеть мотоцикл с мотопомпой

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В Ковровском пожарно-спасательном гарнизоне создается музей пожарной охраны. Экспонаты музея тщательно собираются, ждут своей очереди попасть на выставочные стеллажи. Один из них уже с интересом изучают горожане. Пожарный мотоцикл с мотопомпой выставлен около 14 пожарно-спасательной части.

- Это мотоцикл «Урал», на котором в коляске установлена мотопомпа М-600 АШ, позволяющая качать воду из водоема и подавать ее в очаг пожара. Такие мотоциклы были незаменимым помощником работников пожарной охраны в 60-80-е годы ХХ века. Его внедорожные характеристики и надежность позволяли реагировать на происшествия и производить надзорно-профилактические мероприятия в самых удаленных уголках Ковровского района, - рассказали в областном управлении МЧС.

Этот мотоцикл не оригинал, его собрали и привели в исторический вид сотрудники пожарной части.