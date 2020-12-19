До конца года в учреждения культуры Владимирской области купят дезинфекторы и рециркуляторы

В областной бюджет на 2020 год внесли изменения. Они касаются работы учреждений во время пандемии.

Дома культуры и другие учреждения до конца года получат больше 3,2 миллионов рублей для обеспечения безопасного режима работы с посетителями.

- Во многом передвижки связаны с особенностями работы учреждений культуры в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Рециркуляторы воздуха и дезинфекторы будут поставлены в государственные учреждения культуры в ближайшее время – до конца этого года, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Еще более 7,68 миллионов рублей выделили на поддержку государственных учреждений культуры в условиях пандемии.