В поселке Ставрово после капремонта открыта детская музыкальная школа

18 декабря в поселке Ставрово Собинского района состоялось торжественное открытие детской музыкальной школы после капитального ремонта, выполненного в год 50-летия учебного заведения.

В этом году в министерскую программу вошли 4 детские школы искусств региона: в Вязниках, Меленках, Ставрово и Юрьеве-Польском. В следующем – планируется отремонтировать еще 8 ДШИ: заявка Владимирской области удовлетворена в полном объеме.

Стоимость ремонтных работ в Ставрово составила 9 млн рублей. Фасад здания постройки 1957 года полностью обновлен. Внутри сделаны просторные холлы, светлые залы, уютные комнаты для занятий. Ставровская детская музыкальная школа основана в 1970 году. Особой гордостью школы является духовой оркестр, созданный в 1973 году. Сегодня здесь учатся более 200 ребят не только из Ставрово, но и из ближайших сел и деревень. В 2021 году благодаря нацпроекту «Культура» Ставровская ДМШ будет оснащена новыми музыкальными инструментами. Больше всего педагоги и дети ждут малый концертный рояль