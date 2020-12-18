Во Владимирском онкодиспансере появился линейный ускоритель за 195 миллионов рублей

Современный радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных опухолей, приобретенный за федеральные деньги, появился во Владимирском онкодиспансере. Это третий по счету и самый современный линейный ускоритель в арсенале владимирских онкологов, произведенный в Америке. Сверхвысокая точность облучения, которая почти не затрагивает здоровые ткани, позволяет минимизировать побочные эффекты лечения.

- С помощью нового линейного ускорителя мы сможем применять такой метод радиотерапевтического лечения, как стереотаксис, – объясняет заведующий радиотерапевтическим отделением №2 Андрей Шейко. – Он заключается в сверхточном облучении патологического очага высокой дозой ионизирующего излучения всего за 1-3 сеанса. Стереотаксическая лучевая терапия особенно эффективна на ранних стадиях онкозаболеваний, например, при раке легкого. У нас появится возможность без наружных разрезов и болевых ощущений удалить опухоль. Радиохирургическим методом можно воздействовать и на более крупные опухоли, бороться с метастазами. Это очень перспективное направление в онкологии, которое применяется во всех ведущих мировых клиниках.

Как отмечают врачи, пропускная способность радиотерапевтического комплекса – порядка 80 человек в смену. Поток пациентов уже сформирован, а линейный ускоритель начнет работать в самые ближайшие дни.