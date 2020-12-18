В Вязниках школьника за драки отправили в центр для несовершеннолетних нарушителей

Подросток из Вязников в коридоре школы из-за незначительного повода ударил ногой другого мальчика, повредив тому руку. Врачи оценили это как вред здоровью средней тяжести. После этого школьник попал на учет в полицию. Кроме того, после этого он в кабинете школы специально ударил ногой другого ученика, от чего тот попал в больницу. Оба раза в возбуждении и уголовного, и административного дел было отказано – наносивший удары мальчик еще не достиг возраста ответственности. Также он участвовал в драке, из-за которой пострадал еще один ребенок. По заявлению Вязниковской полиции, обратившейся в суд, ученика направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Владимирской области. Он проведет там тридцать суток. Постановление суда 17 декабря вступило в законную силу.