Выдающимся спортсменам Владимирской области повысили ежемесячное содержание

В администрации Владимирской области утвердили постановление «О выплате ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области». В следующем году выдающимся спортсменам и тренерам, живущим в регионе, каждый месяц органы соцзащиты будут выплачивать по 1250 рублей. В этом году сумма была немного меньше - 1202 рубля. Всего доплату будут получать тридцать спортсменов .в том числе два чемпиона Олимпийских игр – Ольга Данилова и Павел Кузнецов, а также одиннадцать тренеров – семь из которых из Владимира, один из Александровского района, а трое – из Ковровского.