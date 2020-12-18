С начала года на дорогах Владимирской области погибли трое детей, еще 245 получили травмы

За 11 месяцев 2020 года на дорогах Владимирской области произошло 220 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Трое погибли и 245 получили травмы. Из 70 ДТП, участниками которых стали дети-пешеходы, 28 произошло по их вине.

Чтобы снизить травматизм на дороге с 21 по 30 декабря на территории Владимирской области пройдут комплексные профилактические мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями органов образования будут проводить беседы и раздавать памятки с просьбами соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы.

Родители совместно с сотрудниками полиции будут контролировать дороги вблизи школ и останавливать водителей, которые перевозят детей без использования ремней безопасности.