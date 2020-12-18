В Муромском районе бревна с большегруза упали на легковую машину

Фото: группа во "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

В 08.20 18 декабря в деревне Булатниково Муромского района 33-летний водитель грузового автомобиля «Урал», который перевозил бревна, при торможении допустил занос полуприцепа. В результате груз упал на припаркованный на обочине автомобиль «Шевроле Лачетти», в котором находился 66-летний водитель. Как сообщили в ГИБДД по Владимирской области, машина выдержала такой удар, и водитель не пострадал.

Также 18 декабря в районе 7.40 ДТП случилось в Суздальском районе: 40-летний водитель «Митцубиси» сбил 69-летняя женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерка скончалась сразу же.