Владимирцев приглашают на концерт в джинсах

19 декабря в филармонии слушателей порадует полюбившаяся программа Камерного струнного оркестра "Музыка в джинсах". Прозвучит джаз, поп и рок музыка в исполнении музыкантов академической направленности.

«Музыка в джинсах» представит другие грани классической музыки, покажет, что музыка может быть свойской, «джинсовой». Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении произведений разных стилей. Концерт пройдет в неофициальной атмосфере. Артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба – джинсы. В дополнение к лучшим номерам программы прозвучат новые композиции и аранжировки.

В программе: С.Уандер «Недавно», А.К.Жобим «Я любил однажды», К.Сантана «Любовь - это ты», Д.Эллингтон «Я несчастен», Ф.Меркьюри «Богемская рапсодия», К.Сантана «Европа», А.Маркес «Танец», С.Уандер «Я звоню тебе», Р.Паулс «Любовь настала» и др.

Начало концерта - в 18 часов. Цена билета - 350 рублей.