Жителям Владимирской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы онлайн

Впервые конкурсные показы одного из ведущих военно-патриотических кинофестивалей страны пройдут в онлайн-формате. Зрители смогут их увидеть на сайте Музея Победы.

В конкурсную программу кинофестиваля включено свыше 30 фильмов из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Онлайн-посетителям предложат документальные фильмы «Ледяные облака» о Герое Советского Союза, летчике-испытателе Анатолии Алексееве; «Подвиг милосердия», в котором собраны ранее неизвестные факты спасения евреев и детей-блокадников в различных селениях Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии; «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата» о незаконченном документальном фильме Ролана Быкова «Портрет Неизвестного солдата», для которого были отсняты Дахау и Освенцим, Вязьма и Прохоровка, беседы режиссера с ветеранами войны в России, в Англии, во Франции, в Монголии.

В программе также можно увидеть игровые ленты, в том числе «Ржев» - о битве, вошедшей в историю Великой Отечественной войны как одной из самых долгих и кровопролитных, «Сто первый» и др.

Во внеконкурсной программе «К 75-летию Победы» будут показаны лучшие короткометражные фильмы студентов ВГИКа.