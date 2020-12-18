За год во Владимире вандалы разбили 15 стекол на остановочных павильонах

Три раза в неделю сотрудники Федерального оператора наружной рекламы Russ Outdoor осматривают каждый остановочный павильон во Владимире. В этом году число случаев вандализма и несанкционированной расклейки объявлений значительно снизилось. Однако было заведено несколько уголовных дел в отношении конкретных лиц. Несколько нарушителей привлечены к административной ответственности.

Серьезной проблемой являются несанкционированные надписи. Они не только портят внешний вид, но и зачастую содержат рекламу незаконных наркотических средств. Устраняют их каждый день. В некоторых местах остановки «разрисовывают» почти каждый день: на ул. Мира в районе ДДюТ, на ул. Верхняя и Нижняя Дуброва, проспекте Строителей, в мкр. Юрьевец.

Несанкционированная расклейка объявлений носит сезонный характер. Наибольшее число такой рекламы появляется с марта по сентябрь.

Оперативно заменяются и поврежденные стекла. Вандалы разбили 15 стекол.

За порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.