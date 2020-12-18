Семьи Владимирской области получат по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно

В соответствии с Указом Президента России от 17 декабря единовременную выплату получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет включительно. Размер выплаты составит 5 тысяч рублей.

Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства семьям на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Заявление на выплату понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.