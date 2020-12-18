В Суздале выставлены полотна забытого художника Илья Каца

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В Архиерейских палатах Суздальского кремля открылась выставка работ живописца Ильи Каца. Его творчество до сих пор остается малоизученным при довольно высоких оценках искусствоведов. Выставка стала возможной благодаря совместным усилиям московской галереи «Веллум» и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Илья Кац относится к художникам-маринистам и является представителем старшего поколения мастеров советской живописи. В работах художника главную роль играет цвет, который помогает выделить форму, является определяющим в построении пространства и объемов.

– Полотна мастера наполнены такой гармонией, радостью, ясной и чистой простотой, что на них хочется смотреть бесконечно, – отметила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. – Я благодарна галерее «Веллум», что в предновогодние дни жители и гости Суздаля получили возможность познакомиться с творчеством интереснейшего художника, о котором они, возможно, никогда не слышали.

Выставка будет работать до 17 января.