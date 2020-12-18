Водителю, сбившему насмерть девушку ночью в центре Владимира, грозит до пяти лет

В суд передано дело в отношении 20-летнего владимирца, которого обвиняют в том, что он, будучи за рулем, сбил насмерть девушку в центре Владимира ночью на пешеходном переходе.

По версии стороны обвинения, 27 сентября 2020 года, он ночью ехал на "Ладе Ларгус" по улице Большой Московской в сторону Москвы. Причем следователи утверждают, что машина ехала с превышением скорости. При этом водитель перед пешеходным переходом резко перестроился с правой полосы на левую, пересек при этом сплошную линию разметки и в итоге сбил девушку, переходившую дорогу в положенном месте.

Вину в преступлении молодой человек признал в полном объеме. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.