Житель Петушинского района угрожал родственнице расправой и требовал деньги

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества и разбое.

По данным УМВД по Владимирской области, летом этого года нетрезвый мужчина пришел в дом к родственнице и потребовал передать деньги. Получив отказ, он стал угрожать ей расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина передала обвиняемому 2 000 рублей, после чего он скрылся.

Также было установлено, что за несколько дней до произошедшего мужчина, находясь вновь в нетрезвом состоянии, ссорился с родственницей и разбил ей телевизор за 7 000 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.