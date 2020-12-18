Во Владимире с 25 декабря открываются елочные базары

Базар у Центрального парка в прошлом году Фото: Елена Масленникова

Во Владимире с 25 декабря начнут работать традиционные елочные базары. Места для их размещения предоставляются путем проведения аукционов, с победителями которых администрация города заключает договоры. На данный момент заявления для участия в аукционе по размещению елочных базаров предоставили три хозяйствующих субъекта по пяти адресам.

Живые ели и деревья других хвойных пород во Владимире можно будет купить на ул. Батурина перед входом в Центральный городской парк культуры и отдыха, на ул. Василисина (в районе д. №17), на пр. Ленина (в районе д. №43), а также на пр. Строителей (в районе дд. №№ 10 и 25). Кроме того, елочные базары организуют во Владимире на территории крупных торговых центров.

В продаже будут лесные красавицы не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края. Базары будут работать по 31 декабря включительно.