В ближайшие выходные ВК "Муром" отправится в Казань

Для волейбольного клуба "Муром" наступает определяющий момент в текущем сезоне. 19 и 20 декабря команда с берегов Оки отправится в Казань, где проведет перенесенную игру второго тура и матч шестого тура. Оба матча пройдут с местным клубом "Академия-Казань".

По сути, по итогам этих матчей определится, будет ли команда биться за плей-офф или в этом сезоне предстоит бороться за выживание. Матчи пройдут без зрителей, хозяева организуют трансляции. Напомним, формат текущего чемпионата: победители зон «Запад» и «Восток» напрямую выйдут в финал шести. Остальные 4 места в стыковых матчах разыграют команды, занявшие в группах 2-5-е места. "Муром" пока занимает седьмую строчку.

Тем временем, к команде присоединился Никита Венидиктов — новый диагональный. Волейболист перешел в нашу команду из «Магнитки». Ранее Никита выступал в «Тюмени» и воронежском «Кристалле».