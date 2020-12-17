Владимирским ученикам купили 31 новый автобус

На федеральные деньги в регионе приобрели транспорт для перевозки школьников. Уже куплены два автобуса ГАЗ, рассчитанные 13 – 20 человек, один автобус ГАЗ на 25 – 31 человек, девять ПАЗов на 21 – 24 человека, восемь ПАЗов на 25 – 31 человек, один «Форд Транзит» на 13 – 20 человек и десяток «Форд Транзит» вместимостью 21 – 24 человека. Большинство из них уйдут в районные школы, но один останется в областном центре – его получит специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих детей. Кроме того, в этом году из областного бюджета выделено почти восемнадцать миллионов рублей на покупку десяти автобусов для Краснопламенской школы №34 Александровского района, Великодворской и Демидовской школ Гусь-Хрустального района, Красномаяковской и Краснооктябрьской школ Ковровского района, Левинской школы Меленковского района, Молотицкой школы Муромского района, Ставровской школы Собинского района, Судогодской школы Судогодского района и Ново-Александровской школы Суздальского района. Как отмечают в областной администрации, всего в регионе насчитывается 292 автобуса, которыми пользуются свыше 8150 школьников.