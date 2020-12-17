Во Владимирской области от коронавируса вакцинировали 156 жителей

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

На этой неделе во Владимирской области стартовала прививочная кампания против коронавируса. До конца года планируется привить 1300 человек – по числу поступивших доз вакцины «Спутник V». На данный момент 156 жителей региона уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Самое большое количество – 56 человек – привили в Городской клинической больнице №5 города Владимира. Из них 34 – представители медицинского персонала, остальные – социальные работники. Именно эти категории населения, наряду с педагогами, получили приоритетное право на вакцинацию.

В числе привитых 17 декабря – заведующий отделением Городской клинической больницы №5 города Владимира Сергей Головкин. Через 21 день ему и другим вакцинированным необходимо будет ввести второй компонент вакцины, после чего сформируется надежный иммунитет.

Поступление более крупных партий вакцины ожидается в начале следующего года. Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от коронавируса 60 процентов населения.