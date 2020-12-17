Жителя Александрова осудят за избиение лежачей матери, которая после ударов умерла

В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Александрова. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 10 августа 2020 года у обвиняемого со своей лежачей больной матерью произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина ударил в область головы пожилую женщину. Поводом для агрессии стало то, что сыну постоянно приходилось за ней ухаживать, поскольку обслуживать себя самостоятельно мать не могла.

После произошедшего конфликта 75-летняя женщина находилась в сознании. Сын не звонил в скорую и не оказывал ей медицинскую помощь. От полученных повреждений пенсионерка скончалась через шесть дней. Вину в преступлении мужчина признал полностью. В Следственном комитете отмечают, что сын на постоянной основе применял к своей престарелой матери физическую силу. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.