За год Владимирская область пополнилась на 38 с лишним тысяч человек

В прошлом году в регион прибыло свыше 38604 человек, из которых 7246 (18.8%) – международные мигранты, в том числе 6507 (89.8%) из стран СНГ. Чаще всего, как рассказали во Владимирстате, к нам приезжают из Украины – 2223 человек, Таджикистана – 1012, Армения – 871. Большая часть мигрантов - 5511 или 76.1% – временно находились на Владимирской земле, а 1732 зарегистрировались на новом месте. Мужчин в регион приезжает немного больше, чем женщин: 4056 против 3190. Также большинство приехавших трудоспособного возраста: 1270 мигрантов (19.2%) – специалисты среднего уровня квалификации, 579 (8,8%) – работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, 536 (8,1%) – квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных занятий, 533 (8,1%) – неквалифицированные рабочие, 203 (3,1%) – специалисты высшего уровня квалификации. Кстати, только 4,8% из приехавших в прошлом году имели высшее образование. Зато прибыло и два кандидата наук из Армении и Украины. А в 2018 году с высшим образованием было 18,4% приехавших, также было 11 кандидатов наук и один доктор наук. В 2017 году кандидатов и докторов наук было даже больше: 21 и 3. Отток тоже был: за 2019 год и Владимирской области уехали 1155 мигрантов.