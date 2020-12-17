Во Владимире появится новый автобусный маршрут 33С

Сегодня - 17 декабря - на маршруты городского общественного транспорта, которые обслуживает муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс», вышли первые восемь автобусов ЛиАЗ. Напомним, что большая партия этих автобусов безвозмездно передана из собственности города Москвы в муниципальную собственность города Владимира. Остальные «московские» автобусы в настоящее время проходят необходимые процедуры технического обслуживания и юридическое оформление.

АО «Владимирпассажиртранс» на данный момент обслуживает все троллейбусные маршруты города и автобусные маршруты №№ 2, 4С, 10С и 24С.

С 21 декабря к этому перечню прибавится новый кольцевой автобусный маршрут 33С: «Пиганово - Институт защиты животных - ул. Родниковая - ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина - ул. Пугачева - пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт - пл.Ленина - ВлГУ - ул.Гастелло — ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул. Красноармейская - Черемушки - ул. Чайковского - пл. Победы - ул. Пугачева - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок - ул. Михалькова - ул.Родниковая - Институт защиты животных - Пиганово».