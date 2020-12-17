Во Владимирской области рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес новые изменения в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Кроме того, органы местного самоуправления должны обеспечить организацию учебного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в очной форме или с применением дистанционных технологий. Уже муниципальные оперативные штабы с учетом эпидобстановки должны принимать решение о переводе детей на дистант.