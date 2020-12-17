На пожаре в Никологорах погибла 83-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

17 декабря в районе 10 утра в поселке Никологоры Вязниковского района загорелся жилой дом на восемь квартир. На момент прибытия пожарных подразделений шел дым из квартиры на втором этаже.

- Была угроза загорания кровли. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пламя на площади 20 квадратных метров. В результате сгорели имущество и внутренняя отделка квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

На пожаре погибла 83-летняя женщина. Эвакуированы 12 человек, из них четверо детей. К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.