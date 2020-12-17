Во Владимиро-Суздальском музее выяснили, когда действительно создали граненый стакан

Во Владимиро-Суздальском музее-заповедники прошла очередная научно-практическая конференция. Сотрудники Гусевского филиала музея изучили, как и когда местный хрустальный завод перепрофилировали с военной продукции на гражданскую во время Второй мировой войны. И оказалось, что день рождения граненого стакана, впервые произведенного на Гусь-Хрустальном заводе, приходится на другую дату. По данным рассекреченных документов, 11 сентября 1943 года считается днем выпуска первого такого стакана ошибочно, по новым сведениям, впервые на Гусь-Хрустальном завод выпуску этой продукции приступили еще в 1936 году. Исследователи считают, что вполне вероятно, скульптор Вера Мухина, создатель монумента «Рабочий и колхозница», не принимала участие в создании граненого стакана, в этот же период над эскизом работала и художница Нина Ростовцева.