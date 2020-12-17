В аэропорту Владимирской области снимали прыжки с парашютом для фильма "Огонь"

фото пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны

24 декабря выходит в прокат российский фильм-катастрофа «Огонь». Кинолента от создателей "Движения вверх" и "Экипажа" впервые рассказывает о жизни и работе авиапожарных Авиалесоохраны, совершающих героические поступки в борьбе с беспощадной стихией.

При проведении съемок создатели фильма столкнулись с проблемой, связанной с уникальностью прыжков Авиалесоохраны для тушения пожаров на неподготовленные лесные площадки со специальными высокоточными парашютами.

Чтобы максимально правдиво показать эти опасные маневры, режиссеры привлекли настоящих парашютистов-пожарных, которые дублировали артистов, занятых в фильме. Для этого группа из семи авиапожарных выполнила серию прыжков с высоты около одной тысячи метров с самолета Ан-2 на уникальном парашюте «Лесник-3», обеспечивающим максимальную точность приземления и требующим большого мастерства в управлении.

Местом спецсьемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области.

Главного героя фильма, инструктора группы парашютистов-пожарных, играет Константин Хабенский. В роли парашютистов-пожарных снимались Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков и многие другие. Режиссером картины стал Алексей Нужный, а оператором-постановщиком – Михаил Милашин.