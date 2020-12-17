Больше двух тысяч жителей Владимирской области проверили свою финансовую грамотность

Проверить знания по финансовой грамотности на Всероссийском онлайн-зачете теперь можно до 18 декабря.

Зачет разделен на две части: общая финансовая грамотность и задания для предпринимателей. Участники также могут выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

Вопросы касаются практических аспектов при оформлении вкладов, кредитов, полисов страхования, а также финансового мошенничества, инвестирования, налогов, пенсий и других тем. Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, получат именные сертификаты. При этом каждому участнику будет присвоено звание. Среди жителей области уже появились «Мастера финансов», «Финансовые гуру и эксперты», «Человек-калькулятор» и «Финстар».

На 16 декабря в зачете приняли участие 2515 жителей Владимирской области.

Время на прохождение онлайн-зачета — 1 час. Пройти тест можно несколько раз — количество попыток не ограничено.

Узнать подробности о зачете и сдать его можно по ссылке: https://www.finzachet.ru/