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Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области занят 91 процент коек для больных коронавирусом

На сегодняшний день развернуто 1709 коек
Виктория СУХОВА
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17 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 16014 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14344 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 180 человек. За период наблюдения в области отмечено 409 летальных случаев (плюс два человека).

В больницах региона действует 1709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1551), свободны – 158 коек.

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 4081 исследование на Covid-19.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.