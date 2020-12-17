В центре Владимира на открытии «Ретрокатка» покажут огненное шоу

Завтра, 18 декабря, состоится праздничное открытие ледового сезона на «Ретрокатке» в центре Владимира.

В 18.00 на бульваре имени Пушкина начнется специальная программа с участием творческих и спортивных коллективов. Артисты театра огня и света «Путь солнца» покажут огненно-пиротехническое шоу, которое будет означать старт спортивного сезона открытого катка. Любой сможет принять участие в конкурсах, интерактивных играх и розыгрыше призов.

Как сообщают в мэрии Владимира, каток на бульваре имени Пушкина открывается в седьмой раз. За предыдущие шесть зимних сезонов его посетили почти 100 тысяч человек. В этом сезоне каток оформили в стиле ретро, воссоздав новогоднюю атмосферу советской эпохи. Так, для посетителей созданы шесть тематических фотозон.

Вход на каток для тех, кто придет со своими коньками, по-прежнему бесплатный. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.

Каток оборудован обогреваемым шатром для переодевания. В будни ледовая площадка работает с 16.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00). На празднике 18 декабря будут работать профессиональные фотографы. Снимки с церемонии открытия, а также всю информацию о работе ледовой площадки можно найти в группе «КАТОК В СЕРДЦЕ ВЛАДИМИРА» в социальной сети Вконтакте.