В Юрьев-Польском прокуроры добиваются закрытия восьми сайтов, где незаконно продают банковские и сим-карты

Сотрудники прокуратуры Юрьев-Польского района проверили интернет-сайты, где можно приобрести банковские и сим-карты без предоставления своих паспортных данных. Сайтов, на которых размещалась информация о продаже карт, выявилось восемь.

- Установлено, что в нарушение Федеральных законов «О связи» и «О банках и банковской деятельности» неизвестными лицами в интернете размещена информация, доступная неопределенному кругу лиц, о возможности приобретения сим-карт и банковских карт без предоставления реальных паспортных данных абонента (пользователя), - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Практика расследования уголовных дел о преступлениях с телефонным мошенничеством говорит о том, что злоумышленники, как правило, используют именно такие «обезличенные» средства связи и банковские счета. В этой связи прокуратурой района в суд направлены два исковых заявления с требованиями о блокировке восьми сайтов.