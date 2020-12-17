За неделю во Владимирской области ОРВИ подхватили 11 с лишним тысяч человек

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за медицинской помощью в регионе обратилось 11 652 человека с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 5 428 детей. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 24%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 99,7%. В областной столице за те же семь дней зарегистрировано 4 170 обращений жителей к врачам, среди них 2 083 ребенка. Превышение эпидпорога регистрируется 20,7%, в возрастной группе от 7-14 лет на 4,9%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 49,9%. Гриппом пока не заболел никто, большей частью преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и деновирусы. Специалисты не устают напоминать: основные меры профилактики заболевания гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничной пневмонии одинаковы и забывать о них не стоит. Избегайте толпы, тщательно мойте руки, пользуйтесь бумажными салфетками, когда кашляете или чихаете, проветривайте и проводите влажную уборку, правильно питайтесь, больше гуляйте и занимайтесь физкультурой.