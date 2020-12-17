Во Владимире в декабре обрезали 536 деревьев

Во Владимире занялись благоустройством и приведением в порядок деревьев. По словам начальника производственного отдела МКУ «Благоустройство» Юлии Пыряловой, в первой половине декабря специалисты организации провели формовочную обрезку деревьев на улицах Краснознаменной и Модорова. На улицах Ново-Ямской, Строителей, Годова гора, 1-я Пионерская, бульваре Художника Иванова и в парке им. А.С. Пушкина вырезали растения, выросшие сами по себе, а сухие деревья удалили около турбазы «Ладога» и у дома № 2 по улице 850-летия. На все работы получили разрешение комиссии по охране зеленых насаждений города Владимира. Но несмотря на эти работы, владимирцы периодически судятся с чиновниками из-за упашвих на машину деревьев. Так жительница Владимира в декабре выиграла суд: еще в июне она ехала на «Лексусе» по Перикопскому городку, а на машину упало дерево. Ремонт обошелся ей почти в 150 тысяч. По решению суда ей вернут не только потраченные на починку иномарки деньги, но и компенсируют утрату товарной стоимости автомобиля – почти 76 тысяч, а также судебные расходы.