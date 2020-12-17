Во Владимирской области осудят мошенника, который взял предоплату за строительство бани и перестал выходить на связь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя соседнего региона. Мужчину обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

По данным УМВД по Владимирской области, преступника задержали в ноябре текущего года после заявлений в полицию от двух жителей Вязников. Потерпевшие пояснили, что нашли в интернете сайт с информацией о строительстве бань, связались с исполнителем и договорились о возведении построек. Впоследствии одна из потерпевших передала исполнителю 105 тысяч рублей, другой – 70 тысяч. После того, как мошенник получил деньги, на связь больше не выходил, и сайт перестал работать.

Преступника задержали на территории соседнего региона. Причиненный потерпевшим ущерб был частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд.