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Происшествия

В Вязниках женщина убила пенсионерку за то, что та обругала ее покойную мать

Перед этим они вместе распивали спиртные напитки
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Вязников. Ее обвиняют в убийстве 64-летней подруги.

По версии следствия, вечером 7 декабря обе женщины распивали спиртные напитки. Под парами алкоголя разговор пошел более откровенный. И в какой-то момент пенсионерка не стерпела и высказала все, что думает о покойной матери своей собутыльницы. Неприятные слова привели к конфликту и драке. 34-летняя подруга нанесла пенсионерке ряд ударов ногами, руками, но самое главное ножом. Пенсионерка умерла.

Сейчас молодая женщина заключена под стражу до окончания расследования. Вину в преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.

Криминал