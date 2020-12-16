В Вязниках женщина убила пенсионерку за то, что та обругала ее покойную мать

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Вязников. Ее обвиняют в убийстве 64-летней подруги.

По версии следствия, вечером 7 декабря обе женщины распивали спиртные напитки. Под парами алкоголя разговор пошел более откровенный. И в какой-то момент пенсионерка не стерпела и высказала все, что думает о покойной матери своей собутыльницы. Неприятные слова привели к конфликту и драке. 34-летняя подруга нанесла пенсионерке ряд ударов ногами, руками, но самое главное ножом. Пенсионерка умерла.

Сейчас молодая женщина заключена под стражу до окончания расследования. Вину в преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.