В Гусь-Хрустальном сожители увезли на велосипеде больше ста килограммов торфа, который предназначался для клумб

Завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, которых обвинили в краже. По данным УМВД по Владимирской области, в мае текущего года 51-летний мужчина, проходя по улице, обратил внимание на кучу с торфом, рядом с которой никого не было.

На место обвиняемый вернулся уже с 42-летней сожительницей. Они погрузили в мешки и ведра торф, общая масса которого составила 113 килограммов, и увезли на велосипеде.

Собственники, обнаружив пропажу торфа, который предназначался для оформления клумб, обратились в полицию. Сожители уже успели продать украденное. Уголовное дело направлено в суд.