Камешковский водитель попал в аварию и соврал об угоне

Житель Камешковского района в сентябре, проезжая на своей машине, не остановился по требованию полицейского, а позже на четвертом километре автодороги Хохлово- Камешково - Ручей - Мирный 2, не справившись с управлением, съехал в кювет, бросил автомобиль и сбежал. Чтобы скрыть административное правонарушение, он решил соврать про угон автомобиля, позвонил в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району и сообщил оперативному дежурному заведомо придуманные им события об угоне автомобиля, а потом написал заявление. Но во время проверки правда вскрылась. За заведомо ложный донос по решению суда водителя оштрафовали на двадцать тысяч рублей.