Житель Кольчугинского района получил компенсацию от застройщика, задержавшего передачу квартиры

Участник долевого строительства из Кольчугино обратился в суд с иском к застройщику о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве, штрафа и компенсации морального вреда. Мужчина должен был получить двухкомнатную квартиру не позднее конца июля прошлого года, но ключи ему передали только в начале декабря, задержав почти на пять месяцев. Договориться о компенсации мирно не удалось, зато суд встал на сторону хозяина «двушки». Он получит неустойку 150 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за неисполнение требований истца в добровольном порядке в размере 77 500, а также компенсирует судебные расходы в размере 15 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.