Во Владимирской области на больничном из-за коронавируса находится 451 ребенок

На больничном из-за коронавирусной инфекции во Владимирской области находится 451 ребенок. Из этого числа 56 - воспитанники детских садов, 76 - студенты. Статистику сообщил и.о. директора департамента образования Михаил Соловьев. Неделю назад заболевших детей было 504.

На данный момент коронавирусом заражен 361 преподаватель. Районами, где больше всех диагнозов "Covid-19" среди школьников и педагогов, являются Юрьев- Польский, Ковровский и Петушинский.

С 21 декабря 13 школ Владимирской области уходят на каникулы.