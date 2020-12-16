Житель Судогодского района сел пьяным за руль и погубил пассажира

В Судогодском районе направлено в суд дело о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Сорокачетырехлетний местный житель в конце июня пьяный ехал на иномарке в районе 30 км автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас» Судогодского района. Не доехав до Судогды, нетрезвый водитель не справился с управлением и пересек полосу встречного движения, потом съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Пассажир, ехавший в «Киа Рио», получил травмы, от которых умер на месте происшествия. Вину водитель, обвиненный в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.