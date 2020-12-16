Мэрия начинает искать деньги на строительство парка у ДДЮТ

Макет архитектурно-планировочной концепции благоустройства нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, который разрабатывали несколько месяцев, теперь могут посмотреть все посетители ДДЮТ. Примерно 80 процентов будущего парка останется зеленой, а объекты капитального строительства займут только три процента от 28 гектаров. В классическом пейзажном парке с лесопарковыми участками и плодовым садом вдоль реки набережной организуют набережную, построят несколько спортивных и детских площадок: севернее здания ДТЮ - в створе улицы Университетской, восточнее ДТЮ - вдоль улицы Стрелецкий Мыс, в помещении общественного центра и вдоль верхней набережной реки Лыбеди над прудами. Рядом с Леонтьевым родником построят открытый павильон, а на подъеме к улице Мира обустроят видовую площадку. Что появится в общественном центре, который построят в северо-восточной части будущего парка, еще предстоит обсудить. Как отмечают в мэрии, завершен только этап работы над проектом. Теперь предстоит найти средства на создание парка, сделать это в мэрии надеются, в том числе, с помощью вхождения в профильные федеральные и региональные программы.