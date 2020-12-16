Почти каждый третий владимирец считает, что заболел из-за коллег

52% соискателей из Владимирской области обычно не берут больничный и продолжают ходить на работу, если простывают, но не температурят – таковы результаты опроса соискателей из ЦФО, который провела Служба исследований hh.ru.

Еще 2% респондентов берут больничный, но приходят на работу, 13% – оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно, 16% – остаются дома и работают в удаленно без официального больничного. 3% больничный не берут, но при этом остаются дома и не работают. И лишь 14% жителей ЦФО при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают.

20% отметили, что коллеги регулярно ходят на работу с простудой, 36% – что такое случается время от времени, 25% говорят, что это бывает, но редко. Только 10% рассказали, что их коллеги никогда не приходят на работу больными.

- Почти каждый третий житель ЦФО – 28% – уверен, что кто-то из коллег заражал их простудой, обратной точки зрения придерживаются 34%, еще 38% не знают. В то же время 38% жителей ЦФО отмечают, что их работодатель всегда отправляет простывших сотрудников домой, 38% – что это происходит, только если человек не может выполнять свои обязанности. Остальные 24% говорят, что у них такой практики нет, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.