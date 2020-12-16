Кольчугинец украл коляску у многодетной мамы

Житель Кольчугино вышел покурить в подъезд и заметил стоявшую на лестничной клетке светло-розовую детскую коляску. И горожанин решил украсть коляску, поскольку у него самого родилась дочь, а денег, чтобы купить коляску-люльку для ребенка у него не было. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, мужчина увез коляску к себе в квартиру, а удивленной гражданской жене, спросившей, откуда такое богатство, ответил, что нашел, а рассказывать про кражу не стал. Но соседка – многодетная мать, обнаружив пропажу коляски, стоившей десять тысяч рублей, обратилась в полицию. Нашли ее без проблем: женщина, сожитель которой украл коляску, пользовалась ей, пока полиция не изъяла чужую вещь. Кольчугинца признали виновным в краже, но дали условный срок – два года с таким же испытательным сроком. Кроме того, он должен заплатить адвокату, защищавшему его в суде, 4395 рублей.