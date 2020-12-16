В Петушинском районе 18-летний парень взламывал двери в домах и воровал алкоголь, самовары и колеса

В полицию Петушинского района поступило несколько сообщений о кражах из хозяйственных построек, расположенных на территории города Костерево. Во всех случаях преступник, взломав входные двери, забирал чужие вещи: электрические самовары, электрокабель, глубинные насосы, пневматическую винтовку, алкоголь, латунные краны, автомобильные колеса.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 18-летнего местного жителя. В ходе следствия было установлено, что самовары фигурант сминал, а провода обжигал, после чего сдавал в пункт приема металла в городе Петушки. Вырученные деньги он тратил.

Также выяснилось, что в декабре прошлого года обвиняемый украл у своей матери 42 тысячи рублей, которые потратил на покупку подержанного авто, а в январе текущего года вместе со своим 16-летним приятелем слил 30 литров бензина из бензобака автомобиля. В марте 18-летний парень угнал автомобиль местного жителя, который оставил в лесополосе. В настоящее время уголовные дела направлены в суд.